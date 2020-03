Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3165 Karma: 4561

J aile bien le principe et je vous rassure c est safe for work...même si bous avez autre chose a foutre que d aller sur Koreus pendant le boulot. Moi je peux, je suis rentier...



Ping Pong Battleship

Contribution le : Aujourd'hui 08:59:11