Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un van qui roule dans le mauvais sens 2 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 728 Karma: 900



Source

En Russie, un van qui roule dans le mauvais sens provoque la colère d'un autre conducteur. Ce drenier va stopper le van, prendre la clé et la jeter.

Contribution le : Aujourd'hui 09:01:20