Enbrouille ? Pas embrouille ?

Deux automobilistes ne savent pas s'ils doivent se prendre la tête ou se faire des câlins.

On dirait que la musique vient tout droit de l'émission Juste pour rire (il ne manque plus que les rires préenregistrés)

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 10910 Karma: 3222 Ça me fait la même impression quand ma femme est au téléphone avec sa mère.

