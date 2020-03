Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Le masque d'Iron Man en impression 3D

Source Le masque d'Iron Man en impression 3D





Source Le masque d'Iron Man en impression 3D

Scruffy Re: Le masque d'Iron Man en impression 3D

heu... il aurait peut être pu prendre le temps de peindre le casque en rouge

CrazyCow Re: Le masque d'Iron Man en impression 3D

Le résultat est super mais ça doit sacrément éblouir à l'intérieur non ?

