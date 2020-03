Options du sujet Imprimer le sujet

Maitre_Cube San Francisco (Le Forestier) version 1974 3 #1

Je m'installe Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 183 Karma: 314 Je viens de remarquer que dans la version originale de San Francisco, Maxime le Forestier chantait "Défoncé roulant dans l'herbe" et non "Enlacé roulant d'herbe".





Maxime Le Forestier - San Francisco (1974)





Maxime Le Forestier : San Francisco

Contribution le : Aujourd'hui 10:53:55

Ustost Re: San Francisco (Le Forestier) version 1974 0 #2

Je m'installe Inscrit: 20/03/2019 10:42 Post(s): 253 Karma: 375 Maintenant, on sait pourquoi il y a tout le temps de brouillard à San Francisco. Ils aiment fumer.

Contribution le : Aujourd'hui 11:34:40