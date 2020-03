Un pingouin de zoo promu Brigadier

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 740 Karma: 916

Le lundi 22 août au matin, Sa Majesté le Roi de la Garde norvégienne a effectué une visite très spéciale au zoo d'Édimbourg afin de décerner un honneur unique à notre manchot royal Sir Nils Olav. Déjà chevalier, le pingouin royal le plus célèbre au monde a reçu le nouveau titre de "Brigadier Sir Nils Olav".





Sir Nils Olav promoted to Brigadier by Norwegian King's Guard

Contribution le : Aujourd'hui 13:18:14