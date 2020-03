A la recherche de la gerbille perdue

Options du sujet Imprimer le sujet

Un peu de contexte. Ma copine devait amener une de nos gerbilles chez le véto. Malheureusement, elle ne le trouvait pas et cela faisait plus de 30 minutes qu'elle m'écrivait pour se plaindre. Par la suite, j'ai reçu cette vidéo qui m'a tellement fait rire. Je la partage donc avec vous.





Finding Spooky



Sans le contexte effectivement cette vidéo est moisie.



Avec le contexte, c'est relativement drôle.



Ça reste mignon.

