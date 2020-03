Options du sujet Imprimer le sujet

MikeDelorme Problème ...

Inscrit: 04/10/2019 19:17 Post(s): 27



Après avoir cliqué sur "proposer un article", j'ai accès à cette page (avec pour seule possibilité de joindre un lien):



D'après le tuto, je devrais avoir cette page (avec le bouton d'intégration de vidéo):





Si quelqu'un peut m'indiquer où est le problème ...



Fleur-du-Desert Re: Problème ...

Inscrit: 02/11/2013 21:21 Post(s): 1761 Karma: 276



Rien (n')est à jour sur ce site, seulement l'ambiance ! yeay !





Sinon, tu peux poser ta question sur le topic : Mais le tuto il date de la création du site ! (ou presque)Rien (n')est à jour sur ce site, seulement l'ambiance ! yeay !Sinon, tu peux poser ta question sur le topic : Kestions pour Koreus. , ici ton post sera fermé.

MikeDelorme Re: Problème ...

Inscrit: 04/10/2019 19:17 Post(s): 27 Ah mince!

Je vais voir si je peux trouver un autre tuto.

Mais sur les autres sites, on peut intégrer une vidéo sans problème. Je m'en doute que cela doit être tout con à faire ...

