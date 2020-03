Les jeunes de banlieue en 1964

Options du sujet Imprimer le sujet

1964 : Les jeunes de banlieue | Archive INA





Je copie ici un commentaire utile lu sur youtube (commentaire de Clément :



Citation : Alors pour ceux qui se demandent, combien gagnent-ils ?

Le garçon parle de 10000 francs par semaine. Évidemment il ne s'agit pas de 13000€ par semaine. Il parle en ancien francs. Il gagne donc 136,56€ par semaine. 250 de l'heure soit 3,41€ de l'heure (rappel le SMIC brut horaire aujourd'hui est à 9,88€), soit 546,24€ par mois (rappel le SMIC brut mensuel est à 1498,50€). Il a 520 francs pour manger le midi soit 7,10€ et 1000 francs le dimanche (même somme pour ses loisirs) soit 13,66€.

Les calculs sont faits avec les valeurs monétaires de l'époque (1964) grâce au convertisseur fourni par l'INSEE.











Un complément sur les banlieues en 1981 (docu de 50min) :





1981 : La vie aux Canibouts à Nanterre | Archive INA





Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 13550 Karma: 15644 T'imagines aujourd'hui des jeunes de banlieues en costard sur leur scooter ?

