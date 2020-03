Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Une conductrice, à contresens, provoque un accident

Source

Une femme s'engage sur une route à contresens. Quelque mètres après, elle s'aperçoit de son erreur et change de voie pour être dans le bon sens.Malheureusement, elle n'a pas vu le véhicule derrière.

gazeleau Re: Une conductrice, à contresens, provoque un accident

@Bowane ça semble plutôt être la passagère qu'on voit à l'écran. Quid du/de la conducteur.trice?

CrazyCow Re: Une conductrice, à contresens, provoque un accident

gazeleau À moins qu'elles aient chacune un volant ça doit bien être la conductrice À moins qu'elles aient chacune un volant ça doit bien être la conductrice

Scruffy Re: Une conductrice, à contresens, provoque un accident

Il semblerait que ce soit une anglaise dans une voiture avec le volant à droite... d'où la méprise

