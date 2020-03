Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Réveiller un soldat endormi #1

Au Canada, les soldats utilisent un canon pour réveiller un des camarades qui dort.

canadian artillery wake up





canadian artillery wake up

Aujourd'hui 16:22:21

akrogames Re: Réveiller un soldat endormi #2

@Bowane très connu cette vidéo et je pense qu'elle est DJP.

Aujourd'hui 16:33:00

Bowane Re: Réveiller un soldat endormi #3

@akrogames Je me doute oui mais je ne l'ai pas trouvé.

Aujourd'hui 16:34:10

salutlesrageux Re: Réveiller un soldat endormi #4

@Bowane tu t'es fait ban combien de fois déjà ? Avec combien de pseudos différents ?

C'est grave d'avoir aussi peu d'amour propre et de fierté



C'est grave d'avoir aussi peu d'amour propre et de fierté

Aujourd'hui 17:35:31

Bowane Re: Réveiller un soldat endormi #5

@salutlesrageux Je ne vois pas le rapport. Jamais ban, pour le moment. C'est toujours le même pseudo.

Aujourd'hui 17:47:01