Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Une Mercedes cause 5 accidents + Accident de virage en Espagne 2 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 747 Karma: 920 Une Mercedes cause 5 dégats



Une Mercedes, roulant de plus de 90 km/h, a causé un enchainement d'accident. 5 véhicules sont impliqués. La Mercedes est en délit de fuite.



Source







Accident de virage en Espagne



Source

Une Mercedes, roulant de plus de 90 km/h, a causé un enchainement d'accident. 5 véhicules sont impliqués. La Mercedes est en délit de fuite.

Contribution le : Aujourd'hui 16:34:57

gazeleau Re: Une Mercedes cause 5 accidents + Accident de virage en Espagne 1 #2

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1748 Karma: 1407 1/ 5 d'enquillées, mais le merco tourne toujours. Increvables ces bagnolles.



2/ Les traces du précédent gars qui s'était planté à cet endroit sont encore visible. Il n'y avait qu'à les suivre.

Contribution le : Aujourd'hui 16:56:58