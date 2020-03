Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40793 Karma: 15678 La jolie reprise de volée de Jordan Flores, milieu du club de Dundalk, pendant un match de football en Irlande.





Flores scores stunning equaliser for Dundalk

-Flo- Re: Jolie reprise de volée de Jordan Flores 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 10912 Karma: 3224 Joli but, mais aussi jolie tactique de corner ! On voit qu'ils l'ont travaillée à l'entrainement !

