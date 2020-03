Options du sujet Imprimer le sujet

Scruffy Dans l'enfer des modérateurs Facebook 6 #1

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 7317 Karma: 18426



Dans l'enfer des modérateurs Facebook - Invisibles #3



Dédicace à @Skwatek D'ancien modérateurs de facebook nous parlent de leurs conditions de travailDans l'enfer des modérateurs Facebook - Invisibles #3Dédicace à @

Contribution le : Aujourd'hui 17:54:56

CrazyCow Re: Dans l'enfer des modérateurs Facebook 1 #2

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 13553 Karma: 15650





Plus sérieusement, je n'arrive pas à trouver la version complète mais il y a ce reportage par Arte Thema sur le sujet qui est sorti il y a 1 an. Si vous pouvez le voir je vous le conseille vivement (attention c'est choquant). Il montre l'exploitation de main d'oeuvre très bon marché dans les pays du tiers-monde pour faire ce sale travail. Il s'appelle Les nettoyeurs du Web - The Cleaners J'ai coupé dès la 1ère minute. ON S'INSCRIT OÙ ?

Contribution le : Aujourd'hui 18:19:56