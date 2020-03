Options du sujet Imprimer le sujet

Scruffy le ministre allemand de l'Intérieur trolle Angela 1 #1

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 7320 Karma: 18433 En pleine crise du Covid-19, le ministre allemand de l'Intérieur a refusé de serrer la main d'Angela Merkel lors d'un meeting à Berlin. Celle ci l'a plutôt bien pris en déclarant que "c'était la bonne chose à faire"



Contribution le : Aujourd'hui 01:49:02