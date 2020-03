Norak.. (ou comment signaler un message privé ?)

Je masterise ! Inscrit: 28/12/2008 18:00 Post(s): 3725 Karma: 2053



@Saigneur a écrit:

Ah moi c'est Liza23. Dites donc, je savais pas que Koreus c'était changé en Tinder :D



Oh !!! Pas touche !!! Elle m'a contacté moi la Liza ! Trouve toi un autre scammeur africain !

Non mais ... Y'a plus de respect !



Citation :Oh !!! Pas touche !!! Elle m'a contacté moi la Liza ! Trouve toi un autre scammeur africain !Non mais ... Y'a plus de respect !

Contribution le : Aujourd'hui 07:22:52