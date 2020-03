Options du sujet Imprimer le sujet

mcflynans Mail de "koreu.com" étrange 1 #1

Bonne journée . Bonjour, cette nuit j'ai reçu un mail de "koreus.com" me disant que j'ai reçu un message de la part d'un utilisateur koreus avec un lien pour aller dans ma messagerie koreus.Avant de cliquer sur ce lien j'ai préféré regarder directement sur koreus, et je n'ai pas de nouveau message se cette personne, bug ou hameconage ?Le lien de l'image du mail : https://ibb.co/hBq9jDx Merci d'avance de votre aide.Bonne journée .

