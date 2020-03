Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40800 Karma: 15693 Un jeune homme utilise le moignon de son bras droit pour réaliser une figure avec une mini planche de skateboard.





Amputee Does Mini Skateboard Trick On Tabletop - 1105073

