Voiture vs Trampoline

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64841 Karma: 27294 Une voiture lâchée sur un trampoline





Car vs. World's Strongest Trampoline- Dropped from 150ft (44m)

Contribution le : Aujourd'hui 10:52:42