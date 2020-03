Des drones utilisés pour prévenir la propagation d'un nouveau coronavirus

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 760 Karma: 945

Depuis l'intérieur de la zone de quarantaine en Chine centrale, les fonctionnaires et les influenceurs des médias sociaux utilisent des drones pour empêcher la propagation d'une nouvelle épidémie de coronavirus.





