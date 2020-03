Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Des policiers vont-ils trop loin avec les manifestants ?

Un usage des gazeuses à main illustré dans cette vidéo:









Un usage des gazeuses à main illustré dans cette vidéo:





Elle dit vous êtes instrumentalisé aux CRS : elle va le payer !





Source Ces scènes se sont déroulés à Toulouse.Un usage des gazeuses à main illustré dans cette vidéo:Elle dit vous êtes instrumentalisé aux CRS : elle va le payer !

Contribution le : Aujourd'hui 11:29:08

MonsieurGoule Re: Des policiers vont-ils trop loin avec les manifestants ?

Je masterise ! Inscrit: 10/06/2016 11:41 Post(s): 4345 Karma: 3892

Mais on n'a pas le contexte, peux-être qu'un traumatisme a été déclenché des décennies en arrière par un autre papi, complice de par son âge...



Les manifestations n'ont pas l'air d'être un lieu très approprié pour pouvoir réfléchir convenablement.

Ou bien est-ce plus particulièrement les membres du corps des CRS ?

Ou alors parce-qu'ils sont habitants d'une grosse ville ? Ouais c'est pas tiptop gentilMais on n'a pas le contexte, peux-être qu'un traumatisme a été déclenché des décennies en arrière par un autre papi, complice de par son âge...Les manifestations n'ont pas l'air d'être un lieu très approprié pour pouvoir réfléchir convenablement.Ou bien est-ce plus particulièrement les membres du corps des CRS ?Ou alors parce-qu'ils sont habitants d'une grosse ville ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:56:43

Truth Re: Des policiers vont-ils trop loin avec les manifestants ?

Je masterise ! Inscrit: 29/08/2012 18:21 Post(s): 3015 Karma: 245

@Bowane a écrit:

elle ne "dit" pas, elle le vocifère.

Pour la peine, la dispersion se fait dans le calme et le sang froid.

Un petit coup de gazeuse pour éviter de devoir géré un attroupement avec les matraques.

Les gens apprécieront quand même la désescalade de la violence opérée grâce aux CRS.



Pour le premier, il traine bien la patte quand même au début !

Mais après on se rend compte que c'est parce qu'il a les jambes en papier maché vu qu'il tombe à chaque brise. Citation :elle ne "dit" pas, elle le vocifère.Pour la peine, la dispersion se fait dans le calme et le sang froid.Un petit coup de gazeuse pour éviter de devoir géré un attroupement avec les matraques.Les gens apprécieront quand même la désescalade de la violence opérée grâce aux CRS.Pour le premier, il traine bien la patte quand même au début !Mais après on se rend compte que c'est parce qu'il a les jambes en papier maché vu qu'il tombe à chaque brise.

Contribution le : Aujourd'hui 12:11:08

Scruffy Re: Des policiers vont-ils trop loin avec les manifestants ?

Truth Citation : Les gens apprécieront quand même la désescalade de la violence opérée grâce aux CRS.

Citation :

Contribution le : Aujourd'hui 12:14:34