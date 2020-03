Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Une violoniste joue pendant son opération au cerveau 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 764 Karma: 948 "Une violoniste a aidé les médecins à ne pas endommager une zone importante de son cerveau en jouant de son instrument pendant l'opération destinée à retirer sa tumeur, a annoncé l'hôpital de King's College, à Londres"





Une violoniste joue pendant son opération au cerveau



(Pas de DJP mais beaucoup de vidéos équivalents, c'est à la mode)

Contribution le : Aujourd'hui 12:58:32