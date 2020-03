Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64844 Karma: 27304 Un automobiliste change de voie sans voir un motard à Fontana en Californie





Merging Car Sends Motorcycle Into Tiny Gap || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 13:33:41

Cedub Re: Un automobiliste change de voie sans voir un motard

Je suis accro Inscrit: 25/02/2008 13:50 Post(s): 1007 Karma: 786 Même si il était dans son droit, il avait 10 autres façons de réagir.. (A commencer par ralentir par exemple..)

Il a quand même choisit la pire...!!



A mon avis, il vivra pas longtemps si il réagit comme ça a toutes les crasses qu'on lui fait sur la route...!!

Contribution le : Aujourd'hui 13:39:55