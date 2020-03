Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Explosion d'usine des produits chimique non autorisés en Chili 4 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 769 Karma: 957 produits chimiques non autorisés a pris feu, provoquant de multiples explosions.

Six caves voisines ont également pris feu. 4 morts dont 2 dans les caves.



Source Biobiochile (d'autres vidéos disponibles)

Contribution le : Aujourd'hui 13:52:48