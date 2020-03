Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Une fillette imite un canard 4 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64846 Karma: 27315 Une fillette imite le bruit d'un jouet canard





Quacking Up || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 13:53:15

LeFreund Re: Une fillette imite un canard 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 2813 Karma: 6865 Ma parole! Je crois plutôt que les canards du monde entier imitent cette fillette!

Contribution le : Aujourd'hui 14:01:17