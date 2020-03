Livreur vs Chien + Sauté d'agneau

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40806 Karma: 15701

Un livreur prend la fuite en courant après une brève rencontre avec un chien.





Delivery Driver Hightails It After Happy Dog Says Hello || ViralHog





Un agneau fait des petits sauts dans une bergerie.





Happy Lamb Hops Around at Feeding Time || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 14:26:40