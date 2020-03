Un zèbre défonce un gnou

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5679 Karma: 4289

@Wamou

Je n'étais pas sûr qu'il soit mort, au début j'ai cru que c'était lui qui se barrait en galopant à la fin. Mais en y regardant de plus près, on voit encore sa queue balayer le sol dans la dernière seconde.



@PurLio

Yep je m'en souviens, mais un gnou c'est censé avoir une tête super résistante. Les gnous, quand ils se battent, se foncent dessus et se filent des coups de tête.

Contribution le : Aujourd'hui 15:58:02