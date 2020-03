Un oeuf de requin trouvé sur la plage avec un embryon vivant à l'intérieur

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5676 Karma: 4284





Une personne découvre, échoué sur la plage à cause des courants et du ressac, un oeuf de requin-houle (Cephaloscyllium ventriosum) de la famille des roussettes.





Plus d'infos sur le

- il est

- il Une personne découvre, échoué sur la plage à cause des courants et du ressac, un oeuf de requin-houle () de la famille des roussettes.Plus d'infos sur le requin-houle qui a deux particularités :- il est biofluorescent , ce qui lui permet de causer avec ses potes de son espèce car seuls eux ont le filtre insta nécessaire pour voir cette fluorescence naturelle- il gonfle son ventre pour doubler son volume quand il est menacé.

Contribution le : Aujourd'hui 15:50:54