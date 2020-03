Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40813 Karma: 15707

La réaction d'un pompier lorsqu'il croise une femme qui fait un jogging dans les rues de Nashville après le passage d'une tornade.





Fireman’s reaction to girl jogging in aftermath of Nashville tornado

Contribution le : Aujourd'hui 16:52:50