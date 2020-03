Options du sujet Imprimer le sujet

Quenelski Une cité terroriste souterraine découverte près d’Alep 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 08/11/2013 15:51 Post(s): 2399 Karma: 7399

Появилось видео из подземных укреплений террористов в Сирии.



Impressionnant, petites faïences dans les douches et tout...



Plus d'info Появилось видео из подземных укреплений террористов в Сирии.Impressionnant, petites faïences dans les douches et tout...

Contribution le : Aujourd'hui 19:02:46

gonorrhus Re: Une cité terroriste souterraine découverte près d’Alep 1 #2

Je suis accro Inscrit: 04/01/2017 19:08 Post(s): 1085 Moi j'vous le dit, un groupe de barbus qui s'enferme dans une grotte avec des trucs en forme de gode et de plug, ça me semble aller à l'encontre de ce que prêche le coran.

Contribution le : Aujourd'hui 19:05:07

Avaruus Re: Une cité terroriste souterraine découverte près d’Alep 1 #3

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5683 Karma: 4302 Y a des pièces dans la grotte qui sont mieux aménagées que certains appartements à Paris.^^

Contribution le : Aujourd'hui 19:12:58