Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Un homme prend la pose sur un vélo à quelques mètres sous l'eau 1 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5683 Karma: 4302



Un homme jette un BMX à l'eau, descend avec une bouteille et pose pour prendre une photo sans détendeur, en apnée. Il doit être descendu entre 3 et 5m sous la flotte à vue de pif.

Contribution le : Aujourd'hui 19:08:21