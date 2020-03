Météorite (ou pas?) en Belgique.

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5691 Karma: 4313

@dioux

J'osais pas le dire, y a peut-être des gens qui n'avaient pas remarqué.





@dylsexique

Je l'ai toujours dit : ce que tu fais avec les dates et les heures, ça m'impressionne, même moi j'y arrive pas.



Moi mon point fort, c'est le calcul d'angle par rapport à des météorites. Par exemple, celle de la vidéo de dioux, je peux dire qu'elle est arrivée dans l'atmosphère avec un angle compris entre 0° et 360°. Et comme on est en hiver, donc qu'il fait plutôt froid, c'est plus proche de 0° que de 360°. Enfin à une vache près, c'est pas une science exacte.

Contribution le : Aujourd'hui 22:07:39