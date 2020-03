Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Joute moderne à tricycle

Inscrit: 10/02/2018 18:13



A l'instar des joutes médiévales entre cavaliers, des adversaires s'opposent à tricycle, avec des lances recouvertes à leur bout par des mousses en forme de gants de boxe.



Je ne savais pas que ça existait, mais ça peut être fun.^^

Aujourd'hui 22:43:06

Zertyy Re: Joute moderne à tricycle

Inscrit: 22/01/2007 23:42
Le regard du mec à la fin, du genre "je vais te défoncer bâtard !"

Aujourd'hui 22:55:53