Le Wuhan Check

À défaut de pouvoir se serrer la main pour cause de coronavirus, des habitants de Wuhan se font un check avec les pieds.





C'est pas con !

