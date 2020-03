Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 779 Karma: 971





Source Cette grosse voiture est accessible pour cette personne en situation d'handicap. En effet, devant, la porte coté passager s'ouvre automatiquement et possède un petit élévateur qui permet à cette personne de se placer.

Y a un sacré taff pour faire cette adaptation ! Chapeau !

Y a un sacré taff pour faire cette adaptation ! Chapeau !

Par contre le téléphone au volant, c'est moyen...

Par contre le téléphone au volant, c'est moyen...

dylsexique Re: Son rêve devient une réalité 0 #4

Je suis accro Inscrit: 18/03/2014 22:24 Post(s): 1288 Karma: 5563 Une thématique en effet trop souvent oubliée.

Le droit que tout humain à d'embarquer dans un ENORM 4x4 AMAIRICAIN BLINDAY inutile dans 99,9% des situations.

Prochaine avancée pour le droit des handicapés : le module de pilotage de sous-marin nucléaire pour tétraplégique

