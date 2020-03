Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Il se prend une porte à cause du vent

Il se prend une porte à cause du vent à Dudley en Angleterre





Fierce Storm Blows Security Gate into Unsuspecting Man || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 09:35:24

Re: Il se prend une porte à cause du vent

Et il se prend pile poil la barre. Il pouvait pas lui arriver pire le pauvre !

Contribution le : Aujourd'hui 10:50:58