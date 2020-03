Chat VS Imprimante

Je suis accro Inscrit: 07/06/2019 14:43 Post(s): 1347 Karma: 2319



- Little moments of love

- You are a badass

- Never eat alone



Nous avons affaire à un psychopathe en manque affectif, qui n'a aucune confiance en soi et utilisant son chat pour appâter ses prochaines victimes, les dépouiller et utiliser leur peau pour faire du papier d'imprimante !



