Options du sujet Imprimer le sujet

gazeleau Bourré, il tape l'unique voiture sur l'autoroute 4 #1

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1767 Karma: 1420 .. et quelle voiture !!





Contribution le : Aujourd'hui 11:45:09

CrazyCow Re: Bourré, il tape l'unique voiture sur l'autoroute 0 #3

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 13561 Karma: 15669



Il n'était pas bourré, il était sous opiacé (des médicaments qui rendent dépendants). Un vrai fléau aux USA.



(Source) Heureusement le policier s'en est sorti en n'étant que légèrement blessé.Il n'était pas bourré, il était sous opiacé (des médicaments qui rendent dépendants). Un vrai fléau aux USA.

Contribution le : Aujourd'hui 11:56:07

FMJ65 Re: Bourré, il tape l'unique voiture sur l'autoroute 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8401 Karma: 2425 On les critique souvent mais heureusement que les policiers de la route sont là pour se sacrifier !

Contribution le : Aujourd'hui 12:40:57