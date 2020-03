Options du sujet Imprimer le sujet

Chewbacca91 L'impressionante tornade de Nashville filmée 1 #1

Je m'installe Inscrit: 05/05/2014 15:07 Post(s): 412 Karma: 588 https://www.youtube.com/watch?v=6XJlU6UH1Qw



Il y a un article avec la joggeuse, et un montrant les dégâts. En revanche aucun sur la tornade en elle-même. Regardez la puissance du truc, surtout de nuit !:o Il y a un article avec la joggeuse, et un montrant les dégâts. En revanche aucun sur la tornade en elle-même. Regardez la puissance du truc, surtout de nuit !:o

Contribution le : Aujourd'hui 13:25:49

LeCromwell Re: L'impressionante tornade de Nashville filmée 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 3584 Karma: 2545 @Chewbacca91



J'intègre.

Y'a le grutier aussi



Nashville tornado caught on camera: RAW VIDEO

Contribution le : Aujourd'hui 13:39:04

Skwatek Re: L'impressionante tornade de Nashville filmée 0 #3

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40824 Karma: 15732 Ça doit être quelque chose de voir ce "monstre" au loin dans l'obscurité. J'adorerais voir ça un jour.





Liveleak.com - Deadly tornado sweeps through downtown Nashville

Contribution le : Aujourd'hui 14:07:09