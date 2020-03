Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Quand le Coronavirus fait décoller les vues de ton clip 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64863 Karma: 27332





03 - Rosko - "Corona Virus" [Prod : Chambre Froide]



A noter qu'on parlait déjà du Coronavirus en 2009 sur Koreus

https://www.koreus.com/modules/newbb/topic41749.html Le coronavirus fait le bonheur du rappeur français Rosko03 - Rosko - "Corona Virus" [Prod : Chambre Froide]A noter qu'on parlait déjà du Coronavirus en 2009 sur Koreus

Contribution le : Aujourd'hui 14:07:56