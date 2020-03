Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Une cour de prison transformée en piscine 4 #1

(Source)



Citation : Les prisonniers du centre pénitentiaire de Turi, en #Équateur, ont obstrué les égouts et transformé la cour de la prison en une piscine géante semble-t-il, pour célébrer un carnaval dans cette ville.

Je poste trop Inscrit: 18/05/2005 11:50 Post(s): 13427 Karma: 2115 Cool l'idée, oui je sais s'ils sont en prison, mais bon, pour les erreurs et les repentis....

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 13565 Karma: 15671 OK ils ont bouché les égouts. Mais l'eau vient d'où ? Même avec une borne à incendie il en faut du temps !

