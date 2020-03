Deux policiers du New Jersey ont sorti un routier d’un camion-remorque en feu

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 793 Karma: 989

"Le policier Robert Tarleton parlait avec un conducteur à l'arrêt lorsqu’un camion-remorque a quitté le côté droit de la route dans les voies express, heurtant le garde-corps et le pont avant de s’embraser dans les flammes. Lorsque le policier Tarleton a entendu l’impact et a observé l’accident, il a immédiatement retourné les papiers du conducteur et a couru jusqu’à sa voiture pour demander au personnel des services médicaux d’urgence et d’incendie de répondre à l’accident."





New Jersey State Troopers Pull Man From Burning Truck Seconds Before it Explodes

Contribution le : Aujourd'hui 15:51:06