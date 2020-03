Les publicités insolites de Cal Worthington

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5714 Karma: 4349

"Voici Cal Worthington et son chien Spot !", sauf que Spot n'était jamais un chien.^^





Ici, où il chevauche un hippopotame :













Là, il chevauche un éléphant avec un tigre en laisse (lui aussi sur le dos de l'éléphant) :





Cal Worthington rides an elephant 1985 TV commercial









Dans cette vidéo, trois animaux : un tigre en laisse sur les capots des voitures, une otarie et un zébu :





1984 Cal Worthington Ford - Long Beach, CA. commercials



Le tigre dès le début.

L'otarie à

