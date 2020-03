Quand tu as trop de temps libre

Options du sujet Imprimer le sujet

Trad :

Anonymous : Ça va vous paraître bizarre, mais est-ce que quelqu'un aurait des images d'animaux du Cenozoïc avec la gueule ouverte, comme celle-ci ?



Anonymous : C'est pour de l'art "furry", c'est ça ?



Anonymous : Non, je veux juste photoshoper des micros sur les images pour donner l'impression qu'ils chantent.















Question : existe-t-il un équivalent français pour "furry art" ?

Question : existe-t-il un équivalent français pour "furry art" ?







oui , apparemment c'est : " art velu" Citation :oui , apparemment c'est : " art velu"

