Le parcours inspirant du Comte de Bouderbala par Hondelatte & le Comte

Rayon de Soleil Inscrit: 07/07/2008 12:56 Post(s): 25637 Karma: 12931 Le parcours du Comte de Bouderbala (de son vrai nom Sami Améziane), raconté par Christophe Hondelatte (émission "Hondelatte Raconte")

Invité : Sami Améziane, auteur de « Amazing » (A.S. Prod Editions)



Une histoire très inspirante





Hondelatte Raconte: Le Comte de Bouderbala, quand j’étais basketteur aux USA (Récit intégral)

Hier 23:59:17