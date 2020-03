Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un requin se fait caresser le citron 5 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64870 Karma: 27350 Un plongeur caresse le nez d'un requin-citron





Contribution le : Aujourd'hui 09:18:30

schnapss Re: Un requin se fait caresser le citron 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2005 17:11 Post(s): 3916 Karma: 759 mignon mais quand je vois les "barbelés" qu'il a dans la bouche je serai pas rassuré quand même ^^

Contribution le : Aujourd'hui 09:32:43

Skwatek Re: Un requin se fait caresser le citron 2 #4

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40835 Karma: 15748 schnapss : Avec un peu d'imagination, même le plus impressionnant de tous les requins parait tout de suite plus sympathique.



Contribution le : Aujourd'hui 09:39:04

ouzvig Re: Un requin se fait caresser le citron 0 #5

J'aime glander ici Inscrit: 01/05/2007 11:30 Post(s): 6772 Karma: 2778 Il doit avoir un pit bull chez lui pour être aussi serein

Contribution le : Aujourd'hui 10:08:57