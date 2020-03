Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane

Inscrit: 18/04/2019



Source

Lors d'une convention, un jeune fan se pose avec un catcheur qui joue un personnage méchant. Une partie de la personnalité de son personnage est d'être méchant avec les enfants. Il lui fiat un doigt d'honneur.

Aujourd'hui 09:31:19