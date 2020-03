Un tgv déraille entre Strasbourg et Paris

Je suis accro Inscrit: 07/06/2019 14:43 Post(s): 1354 Karma: 2332

On sent le stress et le choc psychologique du passager dans ses propos incohérents : "En fait le train est parti à l'heure..."



Plus sérieusement, ils s'en sortent bien avec seulement 4 blessés.. en espérant que la liste ne s’allonge pas.

Contribution le : Aujourd'hui 10:07:51