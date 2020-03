Une voiture se prend un camion en s'insérant + Un chien paralysé dans la neige

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64876 Karma: 27354

Une voiture se prend un camion en s'insérant sur une voie à Saint-Pétersbourg en Russie





Car Trying to Merge into Traffic Hits a Truck || ViralHog



Un chien paralysé court dans la neige à Owen Sound au Canada





Paralyzed Dog Enjoys a Run in the Snow || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 10:33:06