Bowane 3 skatteurs accrochés sur le camion qui roule 3 #1

Bowane





Source





Source Accrochés derrière le camion, le conducteur jette les 3 skatteurs délibérément sur le côté.

Contribution le : Aujourd'hui 11:45:10

gonorrhus Re: 3 skatteurs accrochés sur le camion qui roule 0 #2

gonorrhus



C'est con à dire, mais le chauffeur a eu une réaction presque parfaite. Il aurait juste pu un peu ralentir avant de faire ça. Haha, excellentC'est con à dire, mais le chauffeur a eu une réaction presque parfaite. Il aurait juste pu un peu ralentir avant de faire ça.

Contribution le : Aujourd'hui 12:01:46